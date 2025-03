Si apre un nuovo fronte di contenzioso da parte dell’opposizione nei confronti della Giunta Marras e in particolare del vicesindaco Federico Ledda. Questa volta i capigruppo Alessandro Campus e Angelo Masala mettono in luce i ritardi nei lavori pubblici. " Settore che appare in completo stallo con sole operazioni di rattoppo- evidenziano gli interpellanti- visto che nessun cantiere è stato concluso e tantomeno ha avuto inizio un nuovo progetto. Eppure questa maggioranza opera da quasi un anno in continuità con la precedente amministrazione e vista la composizione della giunta comunale, l'attuale assessore ai lavori pubblici ricopre lo stesso incarico da 4 anni.

In particolare – sottolineano dalla minoranza- nonostante i proclami che si susseguono da anni, esistono solo incompiute come Teatro Civico, parcheggio Santa Giusta, Torre Aragonese, scala spiaggia di Turas, parco giochi di via Lamarmora. Inoltre il campo Italia risulta utilizzato solo parzialmente, non essendosi ancora concluso il progetto definitivo con l'evidente problematiche per gli sportivi e le società.

Poiché appare necessario garantire la fruibilità delle opere pubbliche elencate anche per garantire alla città il giusto decoro- Campus e Masala - domandano in quali tempi sia prevista la conclusione delle opere di messa in sicurezza di tutte opere chiedendo l'inserimento della interpellanza nel prossimo Consiglio”.

