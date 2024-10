È davvero un bel colpo d’occhio quello che possono ora ammirare i fedeli e quanti da alcune settimane frequentano la Cattedrale dell’Immacolata.

Dopo quasi due anni di lavori nel luogo di culto sono stati infatti ultimati i lavori di restauro. L’intervento, costato 700mila euro, finanziati a metà dall’Unione dei Comuni Alto Campidano – Montiferru e dalla Cei attraverso la Diocesi Bosa – Alghero, era iniziato nell’ottobre 2022.

Sono stati realizzati lavori di risanamento, impermeabilizzazione, rinforzo delle murature, nuove coperture della parte relativa a cupola e presbiterio. Nell’intervento è stato rifatto a nuovo il manto di coperture “a squame” con la campionatura di tutti i coppi per colore e la loro nuova produzione artigianale. I lavori hanno interessato anche le pitture con primi interventi di risanamento, pulitura e analisi.

La Parrocchia ha inoltre provveduto alla sistemazione del nuovo impianto sonoro per le campane. «La conclusione dei lavori nella Cattedrale è un importante risultato – evidenzia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda - e si inserisce in una visione di recupero, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio architettonico e artistico, in buona parte rappresentato e custodito proprio nei luoghi di culto, che il Comune porta avanti in armonia e condivisione con la Diocesi. In quest’ottica proseguono le azioni per poter avviare quanto prima i restauri delle chiese di Santa Croce e di Sant’Antonio».

