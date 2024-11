Mattinata di lavoro per il Consiglio comunale che si riunisce alle 10.30 presso l'aula consiliare Paolo Mereu di Piazza Carmine. In discussione quattro punti all'ordine del giorno, ma il più importante è sicuramente la variazione al bilancio di previsione del triennio 2024-2026.

“Ci consentirà – anticipa il sindaco Alfonso Marras- di impegnare ingenti risorse in diversi settori”. I consiglieri saranno inoltre impegnati nell’ approvazione dell’ ultimo atto propedeutico che porterà successivamente alle elezioni del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale. Queste nuove figure sono state istituite all'unanimità dall'assemblea civica con una variazione allo Statuto.

Ora i consiglieri dovranno apportare le integrazioni e le modifiche al regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dello stesso Consiglio. Successivamente si potrà passare alla nomina del presidente ( in poule position c’è il consigliere comunale Vincenzo Pinna tra i più votati della lista di maggioranza), mentre il vice presidente spetta alla minoranza.

Arriverà poi in aula la discussione su una interpellanza della minoranza e l’approvazione dello schema di convenzione per la segreteria con i Comuni di Samugheo e Paulilatino che prevede quello di Bosa come capofila.

© Riproduzione riservata