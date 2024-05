Sulle preoccupazioni manifestate dal candidato sindaco Giuseppe Ibba per la impossibilità di votare da parte dei portatori di disabilità, pronta la risposta del sindaco di Bosa Piero Casula. «Sarebbe stato sufficiente – scrive - rivolgersi all'ufficio elettorale, evitando quella che parrebbe una strumentalizzazione elettorale. Certo della sua buona fede essendo la sua prima volta da candidato, quanto da lei lamentato non corrisponde a ciò che si verifica nei seggi».

«Ad ogni elezione – aggiunge Casula - si attua la normativa per assicurare a tutti l'esercizio del voto. Nello specifico tutti gli stabili dove si svolgono le votazioni sono privi di barriere architettoniche e in ogni seggio sono posizionate 2 cabine elettorali, una delle quali, come da prescrizioni, è contrassegnata con il simbolo "non deambulanti" e adeguata per la votazione di chi si muove con la carrozzina. Al sottoscritto – conclude - non è mai pervenuta nessuna lamentela o segnalazione, sia da parte degli elettori o dei presidenti di seggio».

