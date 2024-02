Il grifone Ciuffo ha ripreso a volare nelle campagne di Bosa. L'esemplare, di circa tre anni, era stato recuperato ad aprile vicino Pozzomaggiore dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Fondamentale, in tale occasione, si rivelò l’avvistamento del fotografo naturalista Uccio Saccu, fino alla presa in carico dal Centro di recupero fauna selvatica dell’Agenzia Forestas, a Bonassai.

Il rapace, che era rimasto vittima di una scossa elettrica, dopo le cure è completamente guarito.

E così ieri, dopo dieci mesi di ricovero, è stato liberato sul promontorio che domina la costa di Bosa.

Per l'occasione non sono mancati diversi volontari, tecnici Forestas, il Corpo Forestale, una scolaresca locale.

Presente anche il team del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari, che l’ha dotato di un trasmettitore satellitare per monitorarne i movimenti e studiarne le abitudini.

Ciuffo farà parte della grande famiglia di LIFE Safe for Vultures, il progetto per il benessere a lungo termine del grifone in Sardegna che vede partner, oltre all’Università, Forestas, Corpo forestale, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation.

