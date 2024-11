È un tesoretto di un milione e mezzo di euro quello che potrà spendere l'amministrazione comunale entro l’anno. Le risorse fanno parte di una corposa variazione al bilancio triennale 2024-26, approvata stamattina dal Consiglio comunale quasi all'unanimità, con la sola astensione della consigliera Cristiana Cacciapaglia.

«Questa variazione», sottolinea il sindaco Alfonso Marras, «rappresenta il primo atto economico-politico dell’amministrazione, da poco insediata, ma entro la fine dell'anno la Giunta varerà il bilancio di previsione 2025 con cui si vedranno in prospettiva i piani di sviluppo per far decollare Bosa».

Tra gli interventi più rilevanti, da evidenziare 300.000 euro per nuovi asfalti nelle strade cittadine, 103.000 euro per la manutenzione dei corsi d’acqua, 247.000 euro per l’adeguamento del Puc al Pai e al Ppr regionali. Ed ancora 20.000 euro per incrementare i servizi di Protezione civile con la formazione del personale e l’acquisto di nuove attrezzature. Per la sicurezza 100.000 euro di un finanziamento regionale saranno utilizzati per il trasferimento del sistema di controllo e videosorveglianza nella nuova sede della Polizia locale e per il ripristino di tutte le 44 telecamere di videosorveglianza installate in città.

Oltre 270.000 euro sono stati messi a disposizione dei Servizi sociali per finanziare i vari interventi in sostegno delle persone in che si trovano in condizioni di difficoltà economica o sociale. Per il miglioramento del decoro urbano sono stati stanziati 200.000 euro: 100.000 per la piantumazione e la riqualificazione delle aree verdi e 100.000 per l’acquisto di nuovi arredi per abbellire e rendere più funzionali diverse zone della città. Nel documento spazio anche valorizzazione dell’immagine di Bosa come centro di accoglienza turistica e polo culturale con lo stanziamento di 100.000 euro per l’organizzazione di manifestazioni durante il periodo delle festività natalizie e del Capodanno.

Con 70.000 euro di risorse comunali saranno organizzati eventi culturali e di intrattenimento a partire dell’8 dicembre, fino all’Epifania. A questi si aggiunge un finanziamento di 15.600 euro che il Comune ha ottenuto dalla Camera di commercio di Nuoro, quale contributo per le luminarie per le vie del centro città.

«Con queste scelte», fa notare il sindaco Marras, «si inizia a indicare una strada, che è quella di promuovere e valorizzare al meglio Bosa, il suo territorio, le eccellenze, e allo stesso tempo offrire ai cittadini i migliori servizi possibili, garantendo sicurezza e sostegno a tutti».

