Non è proprio una emergenza, ma il problema casa a Bosa è particolarmente sentito, considerato che sono diverse le famiglie che si rivolgono ai servizi sociali del Comune per lamentare il fatto di essere impossibilitate a pagare un affitto. Ed allora, dopo 6 anni dall’ultimo concorso, l’amministrazione comunale ha deciso di aprire il nuovo bando per l’assegnazione delle abitazioni di proprietà di Area.

L’obiettivo è quello di aggiornare la graduatoria generale e la sub-graduatoria esistenti, in osservanza delle norme regionali che disciplinano l’assegnazione e la gestione degli alloggi. I cittadini che hanno i requisiti hanno tempo sino al 29 novembre per presentare la loro richiesta di assegnazione..

«Aggiornare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi Erp era una delle priorità di questa amministrazione – evidenzia il sindaco Alfonso Marras - considerato che il precedente bando era datato. In questo modo, oltre ad adempiere alla normativa regionale relativa a questo ambito, si offre la possibilità ai cittadini che ne hanno diritto di poter essere inseriti nelle graduatorie e avere così accesso agli alloggi che si renderanno disponibili».

I moduli possono essere ritirati in Comune oppure scaricati dal sito internet istituzionale.

«Sulla base delle domande valide ricevute – sottolinea Marras -gli uffici comunali stileranno una nuova graduatoria generale e una nuova sub-graduatoria. Le persone che risultano già inserite nella attuale graduatoria attuale dovranno comunque inoltrare nuovamente la loro domanda al fine di essere inclusi nella nuova graduatoria».

