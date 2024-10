La dichiarazione dello stato di calamità naturale per il nubifragio avvenuto lo scorso 19 agosto, è stata discussa in Consiglio comunale. Ratificata infatti la delibera della Giunta nella quale era stata prodotta una variazione d'urgenza al bilancio, come atto propedeutico alla richiesta in Regione.

Questo dopo il disastro che richiedeva l’utilizzo e la disponibilità di mezzi straordinari adatti a fronteggiare le situazioni di pericolo e danneggiamento. Tra le priorità la tutela e messa in sicurezza, ripristino delle reti stradali, canali e argini per la distribuzione dei servizi pubblici, la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive, dei beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico.

I consiglieri hanno a approvato anche il documento di programmazione per l'anno finanziario 2024 del piano locale sanitario dei servizi alla persona del distretto Ghilarza- Bosa.

Dopo la modifica dello Statuto effettuata nella stessa riunione, si resta in attesa ora della elezione del presidente del Consiglio comunale nella prossima seduta.

