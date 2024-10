Il servizio di mensa per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria relativamente all'anno scolastico 2024-25 avrà inizio a Bosa il prossimo 7 ottobre.

Ne dà notizia l’amministrazione comunale precisando che «la contribuzione da parte dei genitori avverrà, come negli anni scolastici precedenti, in modalità on line, con ricarica del borsellino elettronico, con PagoPA, mediante bonifico, oppure recandosi presso il centro individuato dalla ditta che gestisce il servizio in concessione e che si trova nella pagina web del sito istituzionale».

La contribuzione deve essere corrisposta dalle famiglie alla ditta, mentre il Comune provvederà al pagamento della quota a suo carico.

«Al fine di evitare spiacevoli episodi a causa della mancata corresponsione della contribuzione da parte delle famiglie – fanno sapere dall'Ente - si comunica fin da ora che la ditta, in quanto concessionaria del servizio, ha il compito di verificare le morosità, richiedere con ingiunzione il recupero delle somme e stabilire, previa comunicazione al Comune, le sospensioni dal servizio in caso di mancato pagamento».

