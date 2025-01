Devono essere presentate entro il 20 febbraio attraverso il portale della Protezione civile, le domande per la concessione di contributi economici ai privati che hanno subito danni dall’alluvione dell’agosto 2024, per cui la Giunta comunale ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

In base alla normativa regionale possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti che hanno subito danni al patrimonio privato, escluse le attività economiche e produttive del comparto agricolo e/o zootecnico. La documentazione informativa e gli allegati integrativi necessari per la presentazione della domanda sono disponibili sullo sportello unico dei servizi della Regione Sardegna (SUS), nel quale sono anche descritte le fasi del procedimento.

Per quanto riguarda i contributi relativi all’alluvione del 2022, le domande di contributi per i danni subiti sono state presentate la scorsa primavera e, insieme con la direzione regionale della Protezione civile, è in fase di definizione la chiusura dell'iter.

