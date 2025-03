Due scatolette in metallo per le caramelle con all’interno 45 dosi di cocaina pronte per lo spaccio: è quanto hanno scoperto i carabinieri in un bar di Bosa, dove nei giorni del carnevale era stato notato un insolito via vai di persone.

All’ispezione dei carabinieri la scoperta, nella tasca del giubbotto del gestore, un 24enne del posto, il contenitore con l’insolito contenuto, del peso di 20 grammi in totale.

La successiva ricerca ha consentito di ritrovare anche un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Per il 24enne è scattato l’arresto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata