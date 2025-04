I Comuni che hanno subito una diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione in misura non inferiore a 2 unità rilevata con riferimento al periodo dell’anno precedente, possono far partire progetti di forestazione urbana nel territorio comunale. In virtù di ciò, la Giunta comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras, ha approvato la perimetrazione degli interventi relativi alla manualità 2023-2024, ma utilizzerà anche le economie del finanziamento 2019-2020 per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo comunale.

Per la manualità 2024, è specificato nella delibera, il Comune di Bosa risulta destinatario di un contributo di 135.000 euro dall'assessorato regionale all'ambiente. A queste risorse si aggiungono altre 12.000 euro delle economie delle annualità 2019-2020. Fondi per i quali la Regione ha autorizzato l'utilizzo, facendo diventare di 148.000 euro l'importo complessivo a disposizione.

Secondo quanto si legge nella delibera, potranno essere realizzati i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati, urbani e rurali, predisposti e diretti da Forestas che fornirà anche gratuitamente le piante. La perimetrazione delle aree di intervento, predisposta dall'ufficio tecnico comunale, era già stata approvata con delibera di Giunta nel 2022.

Per mancanza di personale qualificato da parte dell'Agenzia regionale, progettazione e direzione lavori saranno affidati invece a un tecnico esterno.

© Riproduzione riservata