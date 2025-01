Iniziano altri lavori pubblici e dal Comune garantiscono «che, insieme con le imprese, si è curata la redazione di un cronoprogramma che preveda il termine degli scavi per il mese di maggio, in modo che tutti i cantieri siano chiusi prima dell’estate e le strade pronte per accogliere i visitatori attesi nel periodo estivo».

Gli interventi che hanno preso il via ieri riguardano il completamento delle infrastrutture della fibra ottica. Le opere interessano settanta vie in sei quartieri. I primi interventi si concentreranno, per pochi giorni, nelle strade interessate dai lavori di bitumatura in centro e Bosa Marina, in modo da poter procedere poi con la stesura dei nuovi asfalti.

In centro le vie e piazze interessate sono: Ciusa, Ginnasio, Carmine, Azuni, Gioberti, Marconi, Panargia, Manin, La Maddalena. A Bosa Marina: Cagliari, Italia, Deledda, don Sturzo, La Malfa, Genova, Palermo, Milano, Nenni, Sassari, Torino, Venezia, Satta, Sardegna.

Quartiere Tirassegno: Verdi, Manzoni, Pascoli Carducci, Dante, Toscanini, Vivaldi, Alghero, Parpaglia, Leopardi, Croce, Petrarca, Porrino, De Sanctis.

Terridi: Tasso, Serra, Donizetti. Su Seggiu: Repubblica, Martiri della Libertà, Lussu, 1° maggio, F.lli Cervi, Gramsci, XX settembre, XV aprile, Brigata Sassari, don Minzoni, M. L. King, Buozzi, Melis, Lungo Temo Amendola, Aldo Moro.

S. Caterina/S. Antonio: Angioy, Amsicora e San Pietro, Nazionale, Marcusa, Barisone, Adelasia di Torres, Mariano IV, Roma.

© Riproduzione riservata