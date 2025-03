Arrivano novità per il completamento del Campo Italia di Bosa, da qualche mese rimesso a disposizione delle società sportive, dopo che per tre stagioni erano state costrette a giocare in trasferta per gli interventi di riqualificazione generale del complesso sportivo.

La Giunta comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras ha infatti deliberato di affidare l’incarico per la progettazione di lavori per 300 mila euro, primo lotto di un finanziamento più ampio di un milione e 800 mila euro.

“Con queste risorse - evidenzia l'assessore allo sport Marco Naitana - verranno risolte alcune problematiche come l'adeguamento della attuale tribuna e la realizzazione delle uscite di sicurezza. Altro importante opera – aggiunge l’assessore- sarà la costruzione di una tribuna coperta in acciaio che andrà a sostituire quella esistente e dunque da dismettere. Contiamo di avviare gli interventi a fine stagione, con l’obiettivo di averli conclusi per l’inizio della annata 2025-26".

Intanto, la stessa Giunta al termine dei campionati ha intenzione di mettere a bando la gestione del Campo Italia, così come recentemente è stato fatto per la struttura di Sant'Eligio A questo proposito, al fine di consentire il prosieguo delle attività,

lo stesso esecutivo ha deliberato di garantire lo svolgimento degli allenamenti squadre di calcio, individuando un unico soggetto referente e responsabile, che è confermato nell’associazione dilettantistica C.S. Bosa, così come individuato nel verbale accordo del mese di settembre 2024.

