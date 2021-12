Con la ripresa dei contagi in Sardegna alcuni sindaci iniziano a correre ai ripari. In due centri dell’Oristanese scattano le restrizioni: parliamo di Santu Lussurgiu e Ghilarza.

A Santu Lussurgiu il sindaco Diego Loi ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dopo un focolaio scoppiato in ambito scolastico.

A preoccupare il primo cittadino è il focolaio scoppiato nell’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu: per questo “in via cautelativa con l’obiettivo di limitare quanto più possibile le ipotesi di contagi sino a quando non si avrà il quadro preciso della diffusione del virus allo stato attuale, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu - Plesso di Santu Lussurgiu dal 20 al 22 dicembre”.

A Ghilarza invece il sindaco Stefano Licheri ha disposto l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Nel paese sono 68 le persone positive al virus: al 18 dicembre erano 59, una ventina delle quali tra i 5 e gli 11 anni. altri nove casi di positività sono emersi nelle ultime ore.

“Se continueremo a mantenere costantemente le mascherine anche all’esterno e le debite distanze interpersonali, nelle prossime settimane potremo assistere ad un costante calo del numero dei positivi”, spiega il sindaco.

Anche la Regione, se da un lato esulta per la ripresa della campagna vaccinale, dall’altro è preoccupata per il peggioramento della situazione epidemiologica generale. Ma i ricoveri continuano a rimanere ben al di sotto della soglia critica, al 5% nelle terapie intensive e al 7% in area medica.

