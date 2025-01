Singolare incidente stamattina nel centralissimo Corso Italia a Bonarcado. Un pullman di linea dell'Arst, che effettua il servizio trasporto quotidiano di passeggeri e studenti dal Montiferru per Oristano, procedendo in direzione nord del paese, si è scontrato frontalmente con un’auto che percorreva in senso opposto l’arteria principale della cittadina.

A pochi passi dalla Basilica di Santa Maria, in un tratto del corso che si restringe, poco dopo le 7 e 30, l’auto e il bus si sono urtati frontalmente, per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio l’utilitaria dalla quale si è staccata la ruota anteriore sinistra a seguito della collisione, riportando gravi danni alla carrozzeria.

Per fortuna nessun ferito, solo un grande spavento. Il sinistro stradale ha bloccato per un paio d'ore la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia del trafficatissimo corso. La circolazione veicolare è stata deviata nelle vie secondarie della cittadina.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della locale caserma di Bonarcado per effettuare i rilievi.

