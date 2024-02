Momenti di paura a Bonarcado per un incendio divampato in una casa del centro storico.

Erano circa le 3 del mattino quando in via Mannu, nelle vicinanze della chiesa di San Sebastiano, si è scatenato l’incendio. È stato il proprietario a dare l’allarme quando ha visto la poltrona in cucina avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che hanno spento il rogo evitando che prendesse ulteriore vigore e causasse altri danni. Subito dopo è stato messo in sicurezza l’immobile, dopo un primo sopralluogo è emerso che i danni sono rimasti circoscritti alla cucina, dove gli arredi sono andati distrutti e le pareti annerite dal fumo.

Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia partito dal caminetto da una scintilla finita su una poltrona, poi le fiamme si sono estese al divano e al resto dei mobili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ghilarza.

