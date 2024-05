Nel Guilcier ritorna l’incubo dei bocconi avvelenati e ad Abbasanta la sindaca Patrizia Carta firma un’ordinanza. Provvedimento preso dopo la segnalazione arrivata in Comune dal veterinario di Oristano Paolo Briguglio sul sospetto di avvelenamento di due gatti.

In attesa degli esami tossicologici da parte dall'Istituto Zooprofilattico, la prima cittadina ha deciso comunque di firmare l’ordinanza «per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente».

Nel documento Patrizia Carta incarica la polizia municipale di aprire, in collaborazione con altre autorità competenti, un’indagine, di intensificare i controlli per prevenire altre situazioni simili. Il settore tecnico del Comune, secondo quanto disposto dal provvedimento, dovrà provvedere alla sistemazione di segnaletica che avvisi della possibile presenza di sostanze velenose e tossiche, come ad esempio esche avvelenate, nelle vie Antonio Segni, Amendola, Diritti dell’uomo, dove vengono trovati animali sospetti di avvelenamento, e nelle zone limitrofe. Le stesse dovranno essere bonificate. Si dovrà inoltre informare la polizia locale e il servizio veterinario sul ritrovamento di eventuali sostanze pericolose.

