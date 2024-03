A Bauladu la donna si festeggia parlando di prevenzione. L’assessorato alla Cultura del Comune guidato dall’assessore Fabio Deriu e il Sistema bibliotecario Montiferru, l’8 marzo organizzano l'incontro intitolato "Prevenzione Donna". Appuntamento alle 18:40 all’interno della biblioteca comunale, in piazza Emilio Lussu.

L'attività verrà svolta in collaborazione con le cooperative Comes e Studio Progetto 2. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la serata sarà dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno. Sarà presente Tito Sedda, per tanto tempo dirigente medico ospedaliero in oncologia dell'Ospedale San Martino di Oristano, ma anche presidente della Lilt provinciale per sedici anni e stato fondatore e presidente dell'associazione Gigi Ghirotti Oristano, che da anni si occupa di cure palliative e terapie del dolore nei pazienti oncologici in fase terminale.

Non mancherà nemmeno l’associazione Le Belle Donne, nata nel 2013 da un gruppo di amiche accomunate dalla triste esperienza del tumore al seno, con l'intento di creare un occasione di prezioso sostegno reciproco: aiutarsi ed aiutare altre donne attraverso la condivisione di informazioni, di consigli pratici, di scambio di esperienze.

