Da mercoledì 27 marzo riapre l’Ascot di Bauladu in via Antonio Gramsci al civico 3, con un turno ogni mercoledì dalle 9 alle 14. Per i cittadini dunque fine dei disagi. La Asl di Oristano ricorda che il servizio è riservato solo ai pazienti senza medico di famiglia di Bauladu, Milis e Tramatza. Buona notizie anche per i cittadini di Arborea. Sempre da mercoledì 27 marzo infatti sarà attivo un nuovo turno nell’Ascot in via Romagna, ogni mercoledì dalle 8 alle 13.

Inoltre sabato 30 marzo il turno previsto per l’Ascot di Arborea non sarà operativo, ma i pazienti potranno recarsi nell’ambulatorio del dottor Alessandro Floris, sempre ad Arborea, in via De Gasperi 9, dalle 9,30 alle 12,30. Così fanno sapere dalla Asl di Oristano.

