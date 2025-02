Il Comune di Baressa, anche per l’anno 2025, intende proseguire con il “Progetto per l’incremento della messa a dimora di piante di mandorlo, ulivo, agrumi e piante da frutto stagionali”.

Verranno, così, assegnati ai privati cittadini gli alberelli da piantumare nei terreni ricadenti all’interno del territorio di Baressa. Le singole assegnazioni, rapportate all'estensione dei terreni, avverranno per lotti minimi di 5 piante per gli agrumi e fruttifere stagionali, 10 piante per ulivo e mandorlo, con un limite massimo non superiore a 30 per tutte le essenze colturali.

Le domande, con allegata planimetria del terreno dove saranno messe a dimora le piante assegnate, andranno presentate entro il 15 febbraio.

«Un progetto – commentano dal Comune – che l’amministrazione comunale pone in essere da diversi decenni per potenziare e incrementare il patrimonio degli alberi da frutto come mandorle, olive e qualche anno a questa parte è stata introdotta la novità delle piante da frutto e agrumi. Un’iniziativa a cui le amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno creduto e potenziato nel tempo. È anche una forma di contributo concessa ai cittadini che nel tempo preservano e tramandano la cultura della coltivazioni agricoli tipiche».

© Riproduzione riservata