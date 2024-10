La biblioteca comunale di Baressa dà inizio alle attività autunnali con un'iniziativa dedicata ai più piccoli.

Infatti, con la collaborazione del servizio che si occupa della ludoteca, ha dato inizio alle adesioni per un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni che avrà come tema “Halloween”, appuntamento fisso della cultura americana, che si festeggia tra il 31 ottobre e il primo novembre, ormai entrato a far parte anche delle abitudini italiane.

Quella pensata dalla struttura bibliotecaria sarà una serata in compagnia, all’insegna del divertimento, nel quale i bambini, preferibilmente in maschera, saranno impegnati con delle piccole creazioni a tema.

L’appuntamento, negli spazi della biblioteca, è in programma venerdì prossimo, dalle 16 alle 18.

