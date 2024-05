È stato presentato, a Baressa, il calendario unico degli eventi del Consorzio Turistico “Due Giare”. Saranno 36 gli appuntamenti, fino a fine 2024, all’interno di un territorio che ha deciso di presentarsi in maniera unitaria tra i 13 comuni che fanno parte del consorzio. Nel calendario sono presenti feste religiose, sagre ed eventi enogastronomici, iniziative ambientali, festival, rassegne letterarie e culturali, momenti di aggregazione e socializzazione.

«Per il secondo anno consecutivo una bella scommessa - esordisce il presidente Lino Zedda - Proseguiamo così il percorso iniziato lo scorso anno, la presentazione unitaria intende dare maggiore visibilità a ogni singolo evento. Una delle mission principali del nostro Consorzio rimane proprio comunicare il patrimonio dei nostri Comuni, un patrimonio fatto anche di eventi, tradizioni, saperi e sapori. In questo caso parliamo di un patrimonio culturale, fatto di azioni ed attività di vario tipo».

Trentasei eventi, che testimoniano la vitalità di un territorio. «Uno dei risultati più importanti ottenuti dal nostro Consorzio è stato proprio quello di aver mobilitato le comunità - ha sottolineato Zedda - le abbiamo rese consapevoli sulla reale possibilità di valorizzazione del loro patrimonio identitario, organizzandosi da soli».

In questo percorso è fondamentale l’apporto dei Comuni, ma anche di tanti volontari e associazioni, come le Pro loco. «Sono davvero importanti - conclude il presidente - in comunità come le nostre, dove il calo demografico si fa sentire, trovare un gruppo di persone, che dedica il suo tempo gratuitamente a promuovere le specialità di quel Comune è davvero un grande risultato. Le amministrazioni sono orgogliose e quando possono sostengono il lavoro di queste associazioni». Il via nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata