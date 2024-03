Da sabato sino a domenica 19 maggio, i centri della Marmilla si animeranno con la prima edizione della rassegna “Primavera tra musica e teatro”. Organizzate dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, sotto la direzione artistica di Betty Oro, e la collaborazione dei Comuni coinvolti, saranno tanti gli eventi in calendario pensati per tutte le età.

Il via sabato da Baressa, presso la Scuola Materna di Via Is Tellais, dove alle ore 18 la Compagnia il Crogiuolo presenta “Tutto l’amore del mondo” con Gisella Vacca - voce – e Renato Muggiri al piano. La rassegna prosegue domenica, alle ore 18.30 a Usellus, negli spazi della Biblioteca Comunale, con il concerto prodotto da Il Crogiuolo “Sulla Mia Carne Morbida” con Gisella Vacca e Renato Muggiri.

Saranno solo i primi due appuntamenti, di altre tappe che coinvolgeranno fino al mese di maggio anche i Comuni di Gonnosnò, Baradili e Villa Verde. L’intento degli organizzatori è quello di espandere la cultura nelle sue infinite sfaccettature e in territori decentrati che necessitano continua rivitalizzazione culturale e occasioni di aggregazione.

