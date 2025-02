Buone notizie per le strade rurali e quindi per gli agricoltori del paese. A Baratili San Pietro è in fase di completamento l'intervento di sistemazione di alcune strade di campagna effettuato dal Comune grazie ad un investimento di 200 mila euro, ottenuti da Argea grazie alla partecipazione ad un bando regionale. I tratti interessati riguardano le strade rurali di Cramas, Erbuzzas e Lugianas, per un totale di circa 2400 metri di carreggiata.

Nell'ambito degli interventi previsti per agevolare i residenti nell'agro, per circa 1300 metri, è stata prevista anche la bitumatura. Il tratto interessato è quello che collega la strada provinciale 60 e la 12, da Baratili a Zeddiani, ad eccezione degli ultimi 250 metri che verranno bitumati in un successivo intervento in fase di definizione. Lo stesso intervento comprenderà, sempre nell'ottica di agevolare i residenti in agro, anche un tratto della strada di Beriagas.

Il Comune fa sapere inoltre che entro l'anno, grazie all'Unione dei Comuni, verrà effettuato un ulteriore intervento sulle strade rurali al confine con Oristano (zona Cuccuru 'e Is fenugus) su cui insistono diverse abitazioni.

