I consiglieri di minoranza del Comune di Baratili San Pietro fanno pochi giri di parole: “A due mesi dalla presentazione della nostra interrogazione non troviamo nessun riscontro positivo. Il nostro paese è ancora in stato indecoroso”.

La denuncia, sbarcata anche sui social, arriva da Cristina Sesselego, capo gruppo, Alberto Murru, Francesco Mura e Flavia Betzu. L’opposizione in sostanza lamenta il fatto che nonostante le rassicurazioni del Comune arrivate tempo fa in Consiglio comunale riguardo lo stato di degrado in alcune zone del paese non è cambiato nulla.

L’assessore Duilio Caria durante l’assemblea pubblica aveva promesso di risolvere quanto prima la questione inerente la pulizia delle strade interne al centro abitato, e che erano allo studio diverse soluzioni per ottenere un risultato soddisfacente nonostante i pochi operai presenti. Ora però fa il punto il sindaco Alberto Pippia: “Anche io so che in alcune zone bisogna ancora intervenire, ma siamo al lavoro nonostante le difficoltà visto che attualmente abbiamo solo un operaio in servizio più altri due impiegati tramite il reddito di cittadinanza. Mentre al bando che abbiamo pubblicato per assumere disoccupati grazie a 40 mila euro finanziati dalla Regione non si è presentato nessuno. Motivo per il quale abbiamo gestito le risorse”.

