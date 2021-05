Monitorare, grazie ad una strumentazione all'avanguardia, perdite e altri disagi. Un modo intelligente e veloce per intervenire subito ed evitare problemi agli utenti.

A Baratili San Pietro Abbanoa a breve avvierà un percorso progettuale che in tempi relativamente brevi, si parla di 12/18 mesi, porterà importanti benefici alla rete idrica del paese e di conseguenza alla qualità del servizio.

"Verranno effettuati alcuni importanti interventi di modernizzazione della rete, con la sostituzione delle ormai vetuste tubature in Pvc, e il sistema di controllo ed erogazione verrà ingegnerizzato permettendo - fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Alberto Pippia -, di monitorare in tempo reale la rete e di conseguenza di individuare prontamente perdite occulte e criticità”.

Il Comune di Baratili San Pietro, grazie anche alla costante opera di segnalazione, protesta e richiesta di interventi operata dall'amministrazione comunale, in particolare perdite e conseguenti cali di pressione, è stato inserito tra i 16 della provincia (100 in tutto in Sardegna) interessati da questo secondo intervento di realizzazione del sistema Gar, Gestione Attiva delle Reti.

"Aggiorneremo i cittadini - concludono dal Comune -, sugli avanzamenti della fase progettuale e sugli specifici interventi che saranno realizzati”.

