Il Dup in formato cartaceo e non esclusivamente in digitale, in modo da poterlo analizzare meglio. È la richiesta che arriva dai consiglieri di minorazione Maria Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru.

«Si tratta di un documento complesso, articolato e di ampia portata, la cui lettura e comprensione riesce spesso più agevoli su supporto cartaceo, soprattutto in sede di studio - scrivono i firmatari della mozione -. Considerato che è fondamentale garantire ai consiglieri gli strumenti adeguati per l'esercizio pieno e consapevole del proprio mandato, chiediamo di prevedere, in occasione della discussione del Documento, la possibilità per ciascun gruppo consiliare di avere almeno una copia cartacea. Ma anche di promuovere, nelle sedi competenti, una modifica dell’attuale normativa in materia di trasmissione dei documenti consiliari, al fine di consentire esplicitamente la consegna di copie cartacee dei documenti fondamentali di programmazione agli amministratori locali».

