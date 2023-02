Sindaco e anche assessore ai Lavori pubblici. Una doppia veste che alla minoranza in comune a Baratili San Pietro però non piace. Ecco perché con un'interrogazione dai toni alti l’opposizione chiede spiegazioni.

I consiglieri Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru vogliono capire perché il primo cittadino Alberto Pippia, dopo le dimissioni dell’assessore ai Lavori pubblici, abbia assunto ad interim la delega.

«Visto che le carenze e i disservizi sono diventati ormai una costante giornaliera, confermate dalle continue segnalazioni dei cittadini su viabilità, parcheggi, strade con sensi unici istituiti senza logica e mancanza di dissuasori nelle vie più trafficate del paese - si legge nel documento -. E che i cittadini ancora si interrogano su quali siano le ragioni politiche o amministrative che hanno portato a questa inspiegabile situazione di stallo che perdura oramai da tempo, chiediamo quali siano i motivi ostativi che impediscono la nomina di un nuovo assessore. Sono per caso da individuare in problemi tecnici? - si legge ancora - Oppure il problema è che non sussistono le condizioni politiche per la crisi che attraversa il gruppo di maggioranza dove per evidente mancanza di fiducia o stima dei componenti dello stesso gruppo, non si riesce ad individuare la nuova figura dell’assessore mancante?».

Ma non è tutto. I consiglieri non vogliono una semplice risposta. Chiedono anche la convocazione urgente del Consiglio comunale, proprio per avviare un confronto politico sulla vicenda. Ora non rimane che attendere la decisione del sindaco.

