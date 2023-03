Meglio tardi che mai. A Baratili San Pietro stanno per partire tre cantieri importanti finanziati nell'ambito della Programmazione territoriale.

«Un cammino iniziato nel 2018 attraverso le interlocuzioni con gli uffici regionali e lo studio dell'impianto complessivo degli interventi, che, dopo una lunga gestazione tecnica – spiega il sindaco Alberto Pippia – giunge finalmente alla sua parte conclusiva».

Per quanto riguarda il Comune sono previsti 4 interventi di cui uno attualmente però ancora è bloccato per problemi tecnici e burocratici: si tratta del percorso ciclabile dell'Unione, che partendo da San Giovanni arriva sino al Rio Mar' è Foghe. Gli altri tre sono la posa delle attrezzature tecnologiche e degli arredi all’interno della "Casa Carta Galassi", il cui progetto complessivo verrà illustrato in una apposita assemblea pubblica nei prossimi mesi in attesa dell'inaugurazione prevista entro l’estate, la manutenzione straordinaria dell'ex lavatoio al fine di adibirlo a infopoint e punto di ristoro dei percorsi ciclabili e infine la manutenzione straordinaria della biblioteca comunale al fine di rendere la struttura più sicura e funzionale.

«Sono tutti progetti che avevamo annunciato ed illustrato molto tempo fa e che finalmente prendono forma – spiega Pippia – a dimostrazione che il lavoro serio porta i suoi frutti anche quando non è immediatamente visibile. Per quanto riguarda la biblioteca, che resterà chiusa temporaneamente, è già previsto il suo trasferimento temporaneo nei locali dell'ex Banco di Sardegna che come abbiamo ottenuto in comodato d'uso gratuito. Un problema imprevisto al tetto, emerso durante i lavori di ristrutturazione che sono in corso, ha ritardato lo spostamento che in ogni caso speriamo di poter effettuare il prima possibile».

