Un no corale ai tanti, anzi troppi, problemi che ormai da tempo vive la sanità pubblica. Anche il Consiglio comunale di Baratili ha approvato all’unanimità il documento in difesa della sanità pubblica. Iniziativa proposta dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, nato a dicembre dello scorso anno proprio con lo scopo di dialogare con le amministrazioni comunali sui problemi della sanità.

All’assemblea erano presenti diversi cittadini. Sono intervenuti anche due componenti del Coordinamento dei comitati. La riunione si è svolta all’ex Cantina Madau.

Il Comune approvando il documento ha sposato tutte le richieste annunciate più volte dai comitati sardi. E cioè di non investire sul privato a discapito del pubblico ma anche di mettere fine alla carenza dei medici di famiglia, al depotenziamento degli ospedali, alle lunghe attese per le visite specialistiche e alle grandi difficoltà dei Pronto soccorso.

