Sfilate, musica e tanto divertimento. Carnevale anche a Baratili San Pietro. Dopo la pausa di due anni nel paese della Vernaccia andranno in scena tanti eventi grazie all’impegno delle associazioni del paese in collaborazione don il Comune guidato dal sindaco Alberto Pippia.

Si parte giovedì 16 con la festa per i bambini e ragazzi organizzata da Ideando. Dalle 15, nella ex Cantina Madau, e con sfilata in alcune strade del paese, i bimbi potranno divertirsi, ballare e giocare grazie alle ragazze dell’associazione e allo spettacolo di Simone Orrù. Secondo appuntamento sabato 18, dalle 22, nel salone parrocchiale di via Mazzini. I ragazzi della Consulta Giovanile Baratili San Pietro aspettano tutti i cittadini per la grande festa in maschera. Farà ballare i presenti la musica del dj Giuseppe Manca.

Martedì 21 ritorna "Su mattisi conau”, uno storico appuntamento del Carnevale baratilese: il giro del paese con pranzo finale. Grazie alla musica di Eleonora Porcu e Simone Sardu sarà possibile rivivere le atmosfere de "su ball'e arragolli" che sin da tempi remoti precedeva "Sa Zappitta". La partenza è fissata alle 9 con l'organizzazione dei ragazzi della Consulta e la collaborazione del Comitato permanente "Santu Pedru".

