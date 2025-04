Si concluderà domani, a Baradili, il ciclo di seminari intitolati “Alimentazione e Salute”, previsti all’interno del progetto Intercomunale, che include anche i comuni di Baressa, Gonnosnò e Sini (che hanno ospitato i precedenti eventi). Gli incontri sono stati ideati e organizzati dalla Cooperativa Sociale “Mosaico” e sono dedicati agli over 50. L’ultimo incontro, tenuto come sempre dalla Dottoressa Valentina Urpi, Biologa Nutrizionista, avrà come titolo “La spesa Intelligente”. L’appuntamento è dalle 18.30 alle 19.30, nell’aula Consiliare del Comune di Baradili. Potranno partecipare tutti gli iscritti al corso. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali dei paesi aderenti.

© Riproduzione riservata