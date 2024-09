Anche Baradili, domenica, sarà tra le sedi dello “Sportcity Day 2024”, la quarta edizione della manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Sportcity e patrocinata dal CONI e dal Ministero dell’Ambiente.

Una giornata nazionale per promuovere la salute come bene comune e lo sport non-agonistico, che diventa occasione per accrescere il benessere fisico, ma anche la qualità della vita. Anche a Baradili, bambini, anziani, famiglie, visitatori e chiunque sarà interessato o semplicemente curioso, potrà partecipare gratuitamente alle attività previste, concedendosi piacevoli momenti di attività motoria all’aria aperta e in compagnia.

La Polisportiva Ichnusa con il patrocinio dell’amministrazione comunale proporrà una mattinata con un’offerta diversificata. Ci si potrà cimentare nelle discipline di padel e tennis alla presenza di un maestro qualificato, si potranno utilizzare gli attrezzi del percorso fitness, si potrà praticare body work a terra con il metodo “Acquilibra”, si potranno acquisire le tecniche di base di difesa personale con un Maestro di Muay Thai, boxe, kickboxing e sanda (kickboxing cinese).

Il via alle 9 con il ritrovo nel parco comunale, poi attività sino alle 13. «Siamo profondamente convinti – commenta la sindaca di Baradili Maria Anna Camedda - che sia possibile alimentare il benessere psico-fisico delle persone anche attraverso l'offerta di spazi urbani per incentivare la pratica di attività fisica e trasformarli in veri e propri centri generatori di benessere».

