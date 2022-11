Le interrogazioni dovevano essere in tutto otto. Il sindaco di Cabras Andrea Abis però è riuscito a rispondere solo a cinque. Il motivo? Il consigliere di minoranza Antonello Manca, firmatario dei documenti oltretutto con richiesta di risposta urgente, durante l’assemblea pubblica di ieri sera ha deciso di fare retromarcia su due interrogazioni scatenando la rabbia del primo cittadino.

Manca in sostanza non ha voluto sentire la risposta inerente l’interrogazione sui problemi dei parcheggi pagamento lungo il Sinis, ma neanche quella che riguardava i lavori di bonifica eseguiti da parte del Comune nello stagno di Mar’e Pontis per evitare una moria di pesci.

“Arrivare in Consiglio e ritirare le interrogazioni alle quali l’Ente e i soggetti deputati tra cui il sottoscritto si sono impegnati a rispondere non va bene - ha detto Abis - Sarebbe cortese almeno una comunicazione preliminare. Le interrogazioni se si presentano vanno discusse. Del resto sono domande che sono apparse sui canali mediatici, sui giornali e che hanno creato polveroni. Questo atteggiamento svilisce anche il ruolo del consigliere comunale che non rende un buon servizio alla comunità che non può ascoltare le risposte da parte del Comune”.

Manca, che durante la penultima assemblea pubblica aveva abbandonato l’aula rinviando così le risposte alle interrogazioni da parte del sindaco a ieri, dopo le dichiarazione del primo cittadino si è limitato a dire che il regolamento comunale breve il ritiro dei documenti.

