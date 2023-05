Incidente stradale sulla provinciale 65, loc. “Sas Mendulas”, vicino a Santu Lussurgiu.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Abbasanta, che ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’auto finita fuori strada. A bordo una ragazza, cosciente ma in evidente stato di choc, liberata dalla macchina e trasportata dal 118 in ospedale a Oristano.

Non risultano altre persone o automezzi coinvolti. In corso di accertamento le cause dell’incidente.

Sul posto anche i carabinieri di Bonarcado.

