Novità all’Unione dei Comuni del Guilcier. Presso la sede dell’aggregazione di Comuni è stato infatti attivato lo sportello linguistico sardo. “Il servizio linguistico intende promuovere l’uso della lingua sarda nei diversi contesti (in famiglia, a scuola, nella pubblica amministrazione, nell’associazionismo, etc.), migliorando al contempo la competenza linguistica e comunicativa dei parlanti e la loro alfabetizzazione. Esso si pone principalmente al servizio dei cittadini che intendano usare il sardo, sul piano dell’oralità e/o su quello della scrittura, nei rapporti con la pubblica amministrazione ed è di ausilio alle Amministrazioni per venire incontro nel migliore dei modi a questa esigenza”, spiegano dall’Unione dei Comuni del Guilcier.

Gli operatori di sportello della Società cooperativa L’Altra Cultura sono a disposizione degli amministratori e del personale dipendente degli enti, e - soprattutto - dei cittadini, degli studenti, degli insegnanti, delle biblioteche comunali, delle associazioni culturali, sportive, ricreative, etc., per qualsiasi informazione, approfondimento, dubbio, curiosità che riguardi la lingua sarda e il suo uso, per consulenze bibliografiche, sitografiche, ortografiche e grammaticali sul sardo, per consulenze sul versante didattico e in quello giuridico-normativo. Il servizio sarà operativo fino al 30 novembre, ferma restando la disponibilità degli operatori a spostarsi per particolari esigenze presso i Comuni aderenti, qualora se ne presentasse la necessità. È prevista l’operatività per complessive 15 ore settimanali: il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 14.

