Il 15 e 16 novembre, a Ollastra, Siamanna, Siapiccia e Villaurbana si terrà la “Giornata del microchip”. Un’iniziativa nata nei quattro comuni interessati, con la collaborazione della ASL di Oristano, che darà la possibilità ai cittadini di mettere in regola e mantenere in salute i propri animali domestici.

I proprietari dei cani, infatti, per legge, hanno l’obbligo di microchippare i propri amici a 4 zampe. Questa è l’occasione per poterlo fare, gratuitamente, grazie al servizio messo a disposizione dall’A.T.S. di Oristano. Un veterinario dell’Azienda di Tutela della Salute, infatti, sarà a disposizione nei 4 paesi, per due giorni, per immettere gratuitamente i chip.

La serie di appuntamenti partirà il primo giorno con le tappe di Villaurbana, nei locali dell’ex Mattatoio, con orario ancora da decidere. Alle 10:45, invece, appuntamento a Siamanna, al quale potranno partecipare anche gli interessati provenienti da Siapiccia. Il giorno dopo, invece, dalle 11, appuntamento ad Ollastra, negli spazi del Comune. Per informazioni sui moduli da completare e consegnare, ci si potrà rivolgere presso gli uffici comunali.

