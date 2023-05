Si allarga in provincia il panorama dei Consigli comunali dei ragazzi. Venerdì si è insediato il Consiglio comunale dei giovani studenti ad Ardauli. Una cerimonia che ha riempito di orgoglio studenti, scuola, Amministrazione e organizzazione. La neoeletta sindaca è Alessandra Frau che va ad incrementare il numero delle bambine e ragazze chiamate a ricoprire l’importante ruolo. Del Consiglio fanno inoltre parte Gabriele Mattu, Marco Piras, Elena Sussarellu, Daniele Murgia, Karim Dakik, Cristian Fadda, Francesca Putzolu e Tommaso Urru. A brevissimo verrà nominata la Giunta e l’idea, come in altri centri che hanno da poco visto l’insediamento dei Consigli e in altri dove avverrà a breve, è quella di non parlare di minoranza e maggioranza.

«Sarà una collaborazione tra ragazzi, tanto che il vice sindaco potrà essere eletto nelle fila della lista che non ha vinto» spiega il coordinatore dei Consigli comunali dei ragazzi Mario Di Rubbo. E sottolinea: «Siamo molto contenti il numero dei consigli comunali dei ragazzi è in continua crescita». Soddisfatta la sindaca Tina Fadda: «Un ringraziamento al professor Di Rubbo, che sta promuovendo l’istituzione del Consigli dei ragazzi in tutta la Sardegna, al Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Serafino Piras, alla referente della scuola secondaria di I^ di Ardauli Vilma Urru, a tutti gli insegnanti, ai ragazzi e alle famiglie, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto».

La sindaca neoeletta, Alessandra Frau, ha presentato le proposte del Consiglio, per un miglioramento della qualità di vita dei ragazzi e di tutta la comunità di Ardauli. La sindaca Fadda ha quindi sottolineato l’importanza di avere un Consiglio comunale dei ragazzi, che favorisca lo sviluppo del pensiero critico, partendo da un’analisi dei bisogni, permetta lo sviluppo del senso civico, di un sentimento di cura e di appartenenza verso il proprio paese.

