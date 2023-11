A pochi giorni dalla violenta tromba d’aria che ha scoperchiato il tetto di una casa nella via principale del paese, causato ingenti danni alle campagne e fatto vivere momenti di terrore ai residenti, la giunta di Ardauli guidata dalla sindaca Tina Fadda ha dichiarato lo stato di emergenza e calamità naturale.

In contemporanea, il Comune sta chiedendo un intervento finanziario immediato per far fronte alla situazione.

I fatti risalgono allo scorso 5 novembre quando nel piccolo centro del Barigadu si è abbattuto un violento temporale con forti raffiche di vento e persino una tromba d’aria.

«Eventi che hanno determinato nel territorio di Ardauli gravissimi danni alle campagne, alle aziende zootecniche e agricole e ad alcuni fabbricati nel centro abitato», spiegano dalla Giunta nella delibera adottata.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i danni sono stati ingenti.

© Riproduzione riservata