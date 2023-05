Importante traguardo ad Ardauli quest'anno per i 20 anni di attività del comitato «Sa Festa ‘e Maju» che organizza i festeggiamenti in onore di Santa Maria e Sant’Isidoro.

Un appuntamento molto sentito dagli ardaulesi, che partecipano in maniera numerosa.

Un nutrito programma di festeggiamenti religiosi e civili sono in calendario da sabato 20 a lunedì 22 maggio. Si inizia sabato alle 18 con il Santo Rosario a cui seguiranno I Vespri in onore della Beata Vergine Maria. Domenica invece alle 10.45 processione solenne e a seguire la Santa messa. Al termine il tradizionale rito “sa ditta e sa cresia”. Ale 17 il rosario e i Vespri in onore di Sant'Isidoro.

Lunedì 22 maggio alle 10 “sa ditta e sas candelas e de su trigu”. Alle 10,30 processione e a seguire Santa messa in onore di Sant'Isidoro. I festeggiamenti civili inizieranno ugualmente sabato alle 18 con i balli in piazza allietati dalla fisarmonica di Giacomo Crobu e alle 22 spettacolo musicale con il gruppo Armonia Sarda.

Domenica 21 Maggio alle 18 balli in piazza con il fisarmonicista Claudio Marras e alle 22 Litfiba Tribute Band, lunedì 22 maggio alle 18 e alle 22 balli in piazza con il fisarmonicista Claudio Marras.

I festeggiamenti sono resi possibili grazie anche all’amministrazione comunale che ha voluto contribuire ad un momento di aggregazione e socialità che coinvolge tutta la popolazione del centro del Barigadu.

