È tutto pronto ad Arborea per la quinta tappa di “In viaggio nelle generazioni”, il campionato nazionale di macellai organizzato da Federcarni-Confcommercio.

Sette coppie di macellai sardi si sfideranno tra loro con tagli tradizionali e preparazioni di carne originali. Avranno la libertà di elaborare, in un banco refrigerato, la loro idea di macelleria, con tagli di bovino, ovino e suino.

La coppia vincitrice sarà proclamata da una giuria composta da Bastianino Casu, Pino Porcedda, Christian Scarano, Alberto Succi e Tommaso Sussarello.

L'appuntamento è per domenica prossima, 29 settembre, al centro fieristico di Arborea a fine mattinata. Ma non solo. Alle nove e trenta aprirà la giornata dedicata al mondo delle carni il convegno organizzato nell'ambito del progetto Promobovis, a cura della Produttori di Arborea. Si parlerà di carni bio, tracciabilità della filiera, sostenibilità e ricambio generazionale.

Sarà possibile seguire il convegno in streaming sulla pagina Facebook Promobovis e sul canale YouTube Cinearena. PromoBovis nasce nell'ambito del progetto integrato di filiera “Bovino Nato e allevato in Sardegna” e prevede la creazione e la promozione di una linea di produzione in biologico. Il progetto ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei consumatori attenti alla salubrità del prodotto e agli impatti dei processi produttivi. L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune e la Pro loco.

