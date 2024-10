Ad Arborea la polenta ha conquistato tutti. Ieri in tantissimi hanno raggiunto il paese della bonifica per assaporare il piatto tipico del paese importato dai veneti negli anni Venti. Quella di ieri era la sagra numero 41, organizzata come sempre dalla Pro Loco locale guidata dal presidente Paolo Sanneris. Piazza Maria Ausiliatrice, sia per pranzo ieri sia per cena sabato, si è trasformata in un ristorante a cielo aperto.

Lunghe file alla sagra della polenta (foto Sara Pinna)

«Fare la fila ne è valsa la pena», racconta chi ha appena assaggiato la polenta calda cucinata al momento dentro i paioli in rame dai cuochi della Pro loco. Nel centro storico del paese, sono stati serviti circa sette quintali di farina gialla cucinata in tantissime varietà. Ma non solo. In tanti hanno acquistato anche la polenta da cucinare a casa, quella coltivata nei campi di Arborea e utilizzata durante la sagra. Un successone insomma.

La sagra (foto Sara Pinna)

Una grande festa del gusto nonostante qualche goccia di pioggia. E ora già si pensa al prossimo anno. La Pro loco ha annunciato di voler acquistare un mulino, in modo da effettuare in Sardegna anche la macina. E non in Veneto come avviene oggi.

