In 1.200 hanno chiesto di mettere in sicurezza la strada provinciale 52. La petizione popolare promossa dal Comune di Arborea ha avuto successo. Per chiedere di eliminare tutti pericoli presenti nel tratto trafficato a tutte le ore da chi risiedere ad Arborea ma anche da chi abita a Marrubiu, l'amministrazione comunale un mese fa ha deciso di promuovere una petizione popolare da inviare poi in Regione, all’assessorato dei Lavori Pubblici, ma anche in Provincia. Si poteva firmare nelle attività commerciali e in Comune fino al 31 ottobre scorso. E oggi in Comune è arrivata tutta la documentazione con le 1.200 firme raccolte.

Si tratta del principale collegamento in entrata e uscita con la statale 131, completamente dissestato. Il fondo è sconnesso e l’aspetto è quello di una strada dismessa e abbandonata. Un susseguirsi di buche che non lasciano scampo all’automobilista costretto agli slalom tra gli avvallamenti.

«La petizione ha l'obiettivo di chiedere un sopralluogo congiunto con Regione e Provincia», ha commentato la sindaca Manuela Pintus, «per la verifica delle condizioni del tratto e della successiva messa in sicurezza». La settimana prossima la documentazione verrà inviata ai due Enti.

© Riproduzione riservata