L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della gestione sostenibile dell’acqua e dei problemi connessi al cambiamento climatico. Si conclude martedì 8 ottobre, con una mattinata di lavori all’Horse Country Resort di Arborea, il progetto Gocce di Vita, promosso dal Consorzio di Bonifica Oristanese, col supporto dell’Anbi, l’Associazione che riunisce i Consorzi di Bonifica, e la costruttiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano.

Saranno presenti esponenti del mondo politico, rappresentanti della Giunta regionale, i vertici delle associazioni agricole, dirigenti scolastici e i sindaci dei comuni ubicati nel comprensorio consortile. Protagonisti saranno, però, gli studenti di otto classi di diversi Comuni dell’oristanese (Ghilarza, Mogoro, San Nicolò d’Arcidano, Sedilo e Uras) che, nell’ambito del progetto, hanno partecipato a un concorso sul valore della risorsa idrica e sull’adattamento al cambiamento climatico.

«Disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua rappresentano il 6° Obiettivo della Agenda Onu 2030», spiega Carlo Corrias, presidente del Consorzio, «da raggiungere anche con il supporto alle comunità locali nell’educazione a una gestione migliore degli impianti e delle risorse. Con Gocce di Vita abbiamo voluto rivolgerci direttamente al mondo della scuola, agli insegnanti e agli studenti: siamo partiti con seminari didattici nel corso dei quali è stato affrontato il tema dell'acqua come risorsa finita, e del cambiamento climatico. I ragazzi hanno poi continuato il lavoro in classe realizzando degli elaborati sul tema (uno per classe), con proposte orientate alla corretta gestione dell’acqua».

«Siamo assolutamente soddisfatti», commenta ancora Corrias, «per l’entusiasmo con il quale le scuole hanno aderito al nostro progetto e per l’impegno dimostrato da tutti gli studenti, non solo da quelli delle classi che hanno presentato le idee ritenute più convincenti dalla giuria di esperti. Con Gocce di vita volevamo tenere viva, nelle nostre Comunità, l’attenzione sull’importanza della gestione sostenibile della risorsa idrica e possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo».

I lavori, martedì 8 ottobre, inizieranno alle 10 e saranno moderati dal giornalista dell’Unione Sarda Giuseppe Deiana. Al termine degli interventi programmati verrà proiettato un video fuori concorso, realizzato dall’associazione Casa Mia, che a Terralba gestisce un centro diurno per persone con disabilità. In chiusura le premiazioni, affidate al presidente regionale di Anbi, Gavino Pietro Zirattu, al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Francesco Feliziani e al Direttore del Consorzio di Bonifica Maurizio Scanu.

