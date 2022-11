Sul museo della Bonifica, ad Arborea, ci sono tante informazioni confuse. Ecco perché i consiglieri seduti nei banchi della minoranza hanno deciso di presentare un’interrogazione.

Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci chiedono di avere notizie sull’attività e sull’organizzazione dell’importante centro del paese. “Premesso che il museo è un punto di riferimento per ricercatori, famiglie e bambini - si legge nel documento - e considerato che in vari siti istituzionali regionali risulta chiuso mentre in altri aperto dal lunedì al venerdì ma chiuso il sabato e la domenica, giorni invece di maggiore affluenza di turisti, chiediamo alla sindaca Manuela Pintus di sapere se il museo è aperto o chiuso”.

Ma non solo. “Se è chiuso chiediamo il perché e quali prospettive siano previste per la riapertura e la ripartenza delle attività e quali siano i motivi esatti e dettagliati che hanno portato alla chiusura. Se invece è aperto chiediamo di sapere quali siano i motivi esatti e dettagliati che hanno disposto la chiusura nei giorni di sabato, domenica e festivi e quali siano esattamente i giorni e gli orari di apertura. Ma anche se ci sono società o cooperative che gestiscono l'attività didattica del museo”.

Per avere le risposte bisognerà attendere il prossimo Consiglio comunale. Nell’interrogazione i consiglieri scrivono inoltre che sono state tante le lamentele da parte dei turisti presenti durante il “Raduno nazionale dei polentari d’Italia”, domenica 14 ottobre 2022, proprio per la chiusura del museo.

