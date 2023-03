Consegnati a Roma i premi Italive 2022. A trionfare nella categoria mostre, mercati e fiere, la Pro loco di Arborea, che si è classificata prima con la 15esima edizione del Raduno nazionale dei polentari d’Italia, che si è svolto dal 15 al 17 ottobre. A ritirare il premio, il presidente della Pro loco Paolo Sanneris.

Alla premiazione ha partecipato anche la sindaca Manuela Pintus. «Siamo particolarmente felici di aver accompagnato la Pro loco nel corso di questa premiazione che dona visibilità ad Arborea – commenta la sindaca – Ci congratuliamo con le volontarie e i volontari dell’associazione turistica e con tutte le realtà del territorio che hanno permesso di raggiungere questo risultato».

Ogni anno, Italive premia i migliori eventi e le rassegne d’Italia. Iniziative segnalate da visitatori e turisti in viaggio per le strade del nostro Paese. L’obiettivo è la promozione del territorio nostrano in tutte le sue forme, dalla tradizione al patrimonio paesaggistico.

