Due settimane fa hanno sollevato il caso, ora invece la mancata approvazione del bilancio di previsione 2025 da parte della Giunta comunale è arrivata nella scrivania del prefetto di Oristano Salvatore Angieri. I consiglieri di minoranza del Comune di Arborea Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, hanno inviato un documento in prefettura per segnalare la vicenda e chiedere un intervento immediato.

Nel documento i consiglieri ricordano che il Ministero dell'interno, con apposito decreto, aveva prorogato i termini al 28 febbraio. E che la Giunta avrebbe dovuto approvare l'atto entro quindi non oltre il 7 febbraio. La delibera deve essere sottoposta alla visione di tutti i consiglieri comunali non oltre i venti giorni dalla data di approvazione in sede di consiglio comunale.

«Tenuto conto che possiamo trovarci di fronte a gravi violazioni e inadempienze anche di natura contabile in danno per l'Ente» si legge nel documento, «chiediamo, nell'ambito del controllo di legalità da lei esercitato, di ristabilire il rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento alle legalità, alla trasparenza e alla salvaguardia e tutela delle finanze comunali». Il documento ieri è stato invaso anche all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Dal Comune silenzio, nessuna dichiarazione in merito.

