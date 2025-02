«C'è tempo fino al 21 febbraio. Se il Consiglio dopo quella data non verrà convocato informeremo il prefetto di Oristano. Come del resto è già accaduto in passato». Non fa tanti giri di parole il consigliere di minoranza, Luca Montisci, ricordando che l’opposizione aveva già chiesto la convocazione urgente proprio per discutere della Tari.

Oltre che dal capogruppo Montisci, la richiesta è arrivata anche dai consiglieri Marco Pinna e Giovanni Marras. Gli stessi che avevano accusato l'amministrazione di aver fatto pagare ai cittadini un'imposta non dovuta. Questo a causa della mancata pubblicazione delle tariffe 2024 sul portale del Federalismo fiscale e nel sito del Ministero, passaggio obbligatorio per legge entro il 14 ottobre 2023.

Dal Comune fanno sapere che la data del prossimo Consiglio comunale sarà decisa e comunicata la prossima settimana. «Gli uffici stanno cercando sicuramente la strategia più giusta per risolvere questo enorme garbuglio», commenta il consigliere Montisci. «A nostro avviso però non ci sono altre soluzioni, se non la restituzione delle somme di denaro ai contribuenti».

