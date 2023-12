Ennesimo incidente questa mattina sulla strada provinciale che da Arborea porta a Oristano.

All’altezza dell’incrocio con la strada consortile che conduce al porto industriale lo scontro violento fra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, un carabiniere di 43 anni in servizio al Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano.

Il militare è stato urtato di lato, sbalzato dalla moto, è volato in cunetta. Subito soccorso, è stato trasferito in codice rosso al San Martino. Non corre pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Laconi.

